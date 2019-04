Avis, noleggi “più facili” con nuova App

editato in: da

(Teleborsa) – Noleggi di auto e furgoni sempre più veloci, semplici e senza problemi con una nuova App messa a punto da Avis ora anche in Italia dopo il successo riscosso in Stati Uniti e Australia. Un servizio disponibile negli aeroporti delle più importanti location d’Europa, come Londra Heathrow, Parigi Charles De Gaulle e Orly, Milano Malpensa e Roma Fiumiciino, con l’obiettivo di estendere rapidamente il sistema nell’intero continente insieme all’introduzione di altre funzioni.

Con la nuova App gli utenti hanno la possibilità di gestire direttamente il processo di noleggio: i membri del programma gratuito Avis Preferred potranno cambiare o ottenere l’upgrade del loro veicolo mentre si avvicinano alla stazione di noleggio e scegliere esattamente il modello che desiderano. I clienti avranno quindi il pieno controllo della loro esperienza di noleggio dall’inizio alla fine, il tutto con un semplice tocco sullo schermo del proprio dispositivo mobile. La Avis App è disponibile per dispositivi mobili iOS e Android.

“Quando abbiamo lanciato la Avis App il nostro obiettivo era quello di semplificare il processo di noleggio offrendo ai clienti un tool aggiornato per soddisfare le loro esigenze on-demand – ha annunciato Mark Servodidio, Presidente International di Avis Budget Group – e i nostri investimenti nello sviluppo delle più recenti funzionalità sono la testimonianza di quanto Avis Budget Group comprenda i bisogni dei propri clienti, permettendo il pieno controllo del processo di noleggio, dalla prenotazione alla riconsegna del veicolo. Non abbiamo solo eliminato lo stress ma anche il desk di noleggio per rendere il nostro servizio ancora più veloce e di qualità”.

Avis Autonoleggio è uno dei brand di rent-a-car più conosciuti al mondo con circa 5.500 agenzie in più di 170 paesi. Avis ha una lunga storia di innovazione nel settore dell’autonoleggio ed è leader del noleggio dei veicoli commerciali avendo ben 4000 veicoli in Italia a marchio Amico Blu e Morini. Tra questi figurano anche diversi veicoli allestiti isotermici (refrigerati) per usi comuni come il trasporto alimentare, o veicoli dotati di cassoni ribaltabili per l’edilizia. Morini ha lanciato anche veicoli dedicati al trasporto di persone con ridotta capacità motoria.

Avis è parte di Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), che include i brand Avis, Budget, Zipcar, Payless, Apex Car Rentals, France Cars e Maggiore.