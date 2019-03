AVIO, Vega C supera la “Critical Design Rewiew”. Volo inaugurale entro 1 anno

editato in: da

(Teleborsa) – ESA (Agenzia Spaziale Europea) nel suo ruolo di Autorità per la Qualificazione dei Lanciatori, ha annunciato che “il sistema di lancio Vega-C ha superato la Critical Design Review ed è ora pronto per il completamento della produzione e dei test finali come parte della fase di qualificazione”.

La “Critical Design Review” del nuovo lanciatore è una tappa molto importante, che riguarda tutti gli elementi del sistema di lancio Vega-C, così come le attività d’integrazione per il sito di lancio. Esperti indipendenti dell’ESA, istituzioni nazionali e le industrie hanno confermato la consistenza e la maturità dell’intera progettazione del sistema di lancio Vega-C, autorizzando il programma a entrare nella fase di qualificazione che porterà al volo inaugurale pianificato per il primo trimestre del 2020. La calendarizzazione del volo inaugurale del Vega-C prende in considerazione anche l’intenso programma di lanci del Vega nel 2019 e nel 2020 per molti clienti internazionali.

“Siamo lieti di aver passato questa importantissima tappa solo 36 mesi dopo aver iniziato lo sviluppo del Vega-C – ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore delegato di AVIO – e vogliamo quindi ringraziare l’ESA per la sua guida e il suo supporto durante questa intensa e impegnativa fase di svluppo. Fare squadra con l’ESA è di fondamentale importanza per l’innovazione e l’affidabilità dei lanciatori europei. Ci stiamo preparando per soddisfare al meglio le aspettative dei clienti del Vega-C”.