Avio torna in orbita a Piazza Affari, sui massimi da un anno

(Teleborsa) – I razzi di Avio non cambiano la traiettoria ascendente iniziata a dicembre a Piazza Affari e gli analisti di Equita e Intermonte rivedono al rialzo i rispettivi target price e confermano la valutazione “buy” per le azioni dell’azienda italiana leader nella propulsione aerospaziale che garantisce accesso allo spazio con i lanciatori Vega e Ariane. Con una capitalizzazione che nella terza decade di giugno sfiora i 380 milioni di euro, il titolo dell’azienda guidata da Giulio Ranzo ha chiuso la terza ottava di giugno tornando sui livelli raggiunti un anno fa intorno ai 14,5 euro, quando era all’inizio di una parabola discendente che ha toccato il punto più basso alla fine della prima settimana di dicembre a 10,52 euro per poi iniziare una risalita che prosegue ancora.

I conti del I trimestre: ricavi aumentano del 10% a 82,6 milioni, Ebitda sale del 15% a 7 milioni

Dopo aver chiuso il 2018 con un fatturato in aumento del 35% a 439,7 milioni e un utile netto in crescita del 33% a 24,3 milioni, nel primo trimestre del 2019 il gruppo Avio ha conseguito ricavi per 82,6 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al primo trimestre 2018, un Ebitda pari a 7 milioni (+15%) e un Ebit pari a 3,1 milioni (+11%). I conti del primo trimestre approvati dal Consiglio di amministrazione a maggio, evidenziano che nello stesso periodo la posizione finanziaria netta si è attestata a 48,7 milioni di euro sostanzialmente invariata rispetto al 31 dicembre 2018. “I risultati positivi del primo trimestre su tutti i principali indicatori confermano, una volta di più, il trend di crescita di Avio degli ultimi anni”, ha commentato l’amministratore delegato Giulio Ranzo, secondo cui “il buon avvio del 2019, i continui progressi nello sviluppo di tecnologie e applicazioni, insieme alla crescita del mercato mondiale dei piccoli satelliti, ci consentono di continuare a guardare al futuro con ottimismo”. Nel corso del primo trimestre, sono stati effettuati con successo 1 lancio di Vega (VV14) ed 1 lancio di Ariane 5 (VA247). In parallelo, è stata completata con successo la Critical Design Review del nuovo lanciatore Vega C che è così entrato nella fase finale di qualifica (volo di qualifica previsto all’inizio del 2020). Inoltre, nei primi mesi del 2019, è stato effettuato con successo il secondo tiro al banco sia del P120 (primo stadio dell’Ariane 6 e del Vega C) e del nuovo motore Zefiro 40 (secondo stadio del Vega C) in Sardegna. Gli stadi propulsivi della nuova generazione di lanciatori sono così qualificati per il volo. Infine, è stato completato l’assemblaggio dell’innovativo dispenser multi-payload SSMS (Small Spacecraft Mission Service), progettato da Avio, che volerà sul Vega a settembre 2019 e che consentirà la messa in orbita di oltre 40 satelliti in un’unica missione.

Gli analisti di Equita e Intermonte puntano su target price a 16,8 e 18,5 euro

Equita Sim Sulla scia dei buoni risultati evidenziati dalla società, gli analisti di Equita nell’ultimo Report di giugno hanno alzato il target price da 16 a 16,8 euro, confermando la raccomandazione ‘buy’. Secondo gli analisti “tutti i programmi di Avio stanno procedendo come previsto”. In particolare, “la forte domanda di nuovi satelliti da portare in orbita assicura un’eccellente visibilità a lungo termine. Il numero crescente di lanci (da 9 ad aumentare gradualmente fino a 16 nel 2023) garantisce una forte crescita. L’accelerazione della produzione dei nuovi motori (P120 per il nuovo Vega C e Ariane 6 dal 2020 e lo stadio superiore M10 per il nuovo Vega E dal 2024) consente l’espansione del margine operativo. Per questi motivi – rilevano a Equita – aumentiamo le nostre stime a lungo termine”. Inoltre, il settore spaziale sta attraendo enormi risorse finanziarie e, in particolare, negli ultimi 10 anni ha attratto più di 18 miliardi di dollari di investimenti azionari, di cui quasi il 50% destinato al settore dei lanciatori. Tra i motivi per cui ribadiscono la raccomandazione ‘buy’, gli analisti di Equita citano il “ruolo chiave nel business dei lanciatori europei (essendo l’unico fornitore di tutti i booster per entrambe le versioni attuali e future di Ariane e Vega), la migliore affidabilità mondiale dei suoi lanciatori (intesa come fallimento nel numero di voli), la crescita del mercato di riferimento basato su diverse applicazioni del mercato finale (navigazione, meteorologia, osservazione della terra) e la domanda di sostituzione (la vita utile dei satelliti è 2/7 o 10/15 anni a seconda dell’orbita), la crescita visibile a seguito di un numero maggiore di lanci (da 9 a 16 nel 2023) e nuovi progetti di sviluppo finanziati dall’ESA, l’Agenzia spaziale europea.

Intermonte Sim La crescita di Avio continuerà nel medio-lungo termine anche per gli analisti di Intermonte che nel Report rilasciato a giugno alzano a loro volta il target price da 18 a 18,5, confermando la raccomandazione ‘buy’. “Riaffermiamo la nostra visione positiva sul titolo – affermano gli analisti – in quanto riteniamo che l’azienda sia ben posizionata nel mercato molto promettente per i lanciatori di piccoli satelliti, che dovrebbero continuare a godere di una crescita sostenibile nei prossimi anni grazie alla domanda di lanciatori sempre più precisi, flessibili e affidabili. Un solido portafoglio ordini che copre circa 3 anni di ricavi garantisce una forte visibilità sulle prospettive per i prossimi anni, una vera benedizione in tempi incerti. Inoltre, apprezziamo l’impegno del management nel raggiungere risultati a medio-lungo termine, in quanto i top manager sono azionisti della società attraverso Inorbit. Avio – infine – ha un solido progetto di sviluppo di nuovi prodotti e i suoi lanciatori spaziali sono tra i più affidabili sul mercato”.