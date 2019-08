Avio, terzo lancio di successo per Ariane 5

editato in: da

(Teleborsa) – E’ un successo il terzo lancio dell’anno di Ariane 5, che giunge così alla sua 105esima missione. Il lanciatore europeo, partito dal centro spaziale di Kurou nella Guyana francese (CSG), ha correttamente posizionato in orbita geostazionaria i satelliti Intelsat 39 ed EDRS-C, che forniranno rispettivamente servizi di broadcast TV e telecomunicazione intra-orbitale per satelliti in orbita bassa.

Ariane 5 utilizza la potenza dei booster laterali a propellente solido e della turbopompa ad ossigeno liquido prodotti in Italia da Avio, azienda leader nel settore della propulsione spaziale.

Commentando il lancio, l’Amministratore di Avio, Giulio Ranzo, ha sottolineato che questo terzo lancio “continua a dimostrare la competitività degli attuali lanciatori europei, mentre è già in fase avanzata lo sviluppo dei lanciatori di nuova generazione Vega C e Ariane 6, contribuendo a fornire ad Avio e ai suoi partner europei fiducia e stimolo ulteriori a riprendere le attività di lancio del Vega nel più breve tempo possibile”.