Avio, sospese operazioni base lancio Kourou per misure contrasto a Covid-19

(Teleborsa) – Il CSG (Centre Spatial Guyanais) e Arianespace rendono noto che, in attuazione delle comunicazioni del Governo Francese finalizzate a contrastare il Covid-19, il CGS ha deciso di sospendere temporaneamente le attività di preparazione dei prossimi lanci dalla base di Kourou.

A tal proposito, Avio precisa che “è in contatto continuo con le autorità locali in Guyana per garantire le massime condizioni di sicurezza sia per il proprio personale alla base che per il lanciatore Vega, peraltro già integrato sulla rampa di lancio per il volo n.16 previsto per la fine di marzo, predisponendosi a riprendere le attività di preparazione del lancio appena possibile”.

Avio fa sapere, inoltre, di aver “tempestivamente attuato nei siti produttivi una serie di misure di contrasto del Covid-19 in applicazione della normativa in vigore al fine di mitigare i potenziali rischi connessi alla prosecuzione in sicurezza delle attività industriali”.

Su tali misure – continua la nota – “Avio ha raggiunto oggi un accordo con le rappresentanze sindacali, in ossequio a quanto previsto dal Protocollo condiviso a livello nazionale dalle parti sociali il 14 marzo 2020, che prevede tra l’altro il massimo utilizzo possibile di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e l’incentivo alle ferie e ai

congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”.