Avio, secondo volo del 2020 di Ariane 5 completato con successo

(Teleborsa) – Nella notte di martedì 18 gennaio si è svolto con successo il secondo lancio del 2020 diAriane 5 (108esima missione complessivamente) dal centro spaziale della Guyana francese (CSG). Il lanciatore europeo – fa sapere Avio in una nota – ha correttamente posizionato in orbita geostazionaria i satelliti JCSAT-17 e GEO-KOMPSAT-2B che forniranno rispettivamente servizi di accesso internet e broadcast TV per il Giappone e per la comunicazione ed il monitoraggio degli Oceani per la Corea del Sud (KARI).

“Si tratta già del secondo lancio di successo di Ariane 5 nel 2020, che riafferma l’affidabilità del prodotto mentre è già in fase avanzata lo sviluppo dei lanciatori di nuova generazione Vega C e Ariane 6, il cui volo di qualifica è per entrambi previsto entro la fine del 2020. Nel frattempo – ha dichiarato l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo – stiamo lavorando intensamente per il ritorno al volo di Vega, che procede spedito e che rimane confermato entro marzo 2020″.

Ariane 5 utilizza la potenza dei booster laterali a propellente solido e della turbopompa ad ossigeno liquido prodotti in Italia da Avio.