Avio, Ranzo: “2018 conferma trend crescita, sorprese molto interessanti in futuro”

(Teleborsa) – Un anno molto buono per Avio, società leader nella propulsione aerospaziale, nota per i lanciatori Vega e Ariane, che nel 2018 ha consolidato crescita del 13% dei ricavi e del 18% dell’utile netto. “Questo consolida un quinquennio in cui abbiamo fatto crescere l’azienda sistematicamente al 15%” ha affermato l’Amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, commentando i risultati del Gruppo in occasione della STAR Conference di Borsa italiana, la due giorni dedicata alle società del segmento STAR, dove sono quotate le società con particolari prospettive di crescita.

Parlando del futuro il manager ha sottolineato come la crescita della domanda di piccoli satelliti che vogliono andare nello spazio sia positiva per Avio, in quanto la società ha “un prodotto fatto apposta per quel segmento di mercato”. Per questo motivo, ha concluso, Ranzo “riteniamo che i prossimi anni ci riserveranno sorprese molto interessanti sia dal punto di vista della crescita dei ricavi sia dal punto di vista dell’efficienza produttiva e quindi dei margini”.

Avete pubblicato da poco i risultati finanziari di Avio, un commento?

Un anno molto buono, abbiamo consolidato una crescita del 13% dei ricavi e una crescita del 18% dell’utile netto. Questo consolida un quinquennio in cui abbiamo fatto crescere l’azienda sistematicamente al 15%. Risultati quindi molto buoni, anche perché vengono completati con una struttura finanziaria anche più robusta di quella che avevamo fino a due anni fa.

I prossimi anni saranno caratterizzati dalla crescita dei piccoli satelliti e dall’arrivo di nuovi lanciatori come Vega C e Ariane 6, che futuro vede per Avio?

Un futuro estremamente interessante perché la domanda di piccoli satelliti che vogliono andare nello spazio sta crescendo molto, con un tasso di crescita a doppia cifra. Dal momento che abbiamo un prodotto fatto apposta per quel segmento di mercato, riteniamo, quindi, che i prossimi anni ci riserveranno sorprese molto interessanti sia dal punto di vista della crescita dei ricavi sia dal punto di vista dell’efficienza produttiva e quindi dei margini.