Avio prosegue il piano di buy-back

(Teleborsa) – Avio ha acquistato, nel periodo tra il 19 ed il 23 agosto 2019, n. 7.500 azioni ordinarie (pari allo 0,028% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 12,3186 euro per un controvalore complessivo di 92.389,20 euro.

A seguito delle operazioni finora effettuate, Avio detiene n. 19.650 azioni proprie pari allo 0,075% del capitale sociale.

Intanto in Borsa seduta fiacca per il gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali

e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale, che passa di mano con un trascurabile -0,17%.