Avio prosegue il boom. Ranzo: “Grande interesse e fiducia per Vega C”

(Teleborsa) – Inizio 2018 “molto interessante” ed una performance migliore del mercato per Avio, l’azienda di Colleferro specializzata nelle tecnologie spaziali, che scommette sui nuovi lanciatori, in particolare il nuovo modello Vega C. Lo ha detto Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione della Star Conference di Milano.

Bilancio 2017 da 10 e lode, analisti molto confidenti, risultati anche sopra le stime. Come stanno andando i primi mesi del 2018?

“Molto interessanti questi primi mesi, sono stati caratterizzati da un po’ di volatilità generale di mercato, per fatti direi esogeni a livello globale”, ha affermato il numero uno di Avio, citando fra questi fattori gli Stati Uniti, la Cina e l’instabilità politica in Europa.

“La nostra azienda ha resistito molto bene, anzi andando un po’ in controtendenza”, ha sottolineato Ranzo, citando anche i risultati molto positivi di Avio, che sicuramente “hanno rafforzato la stabilità del titolo e quindi la fiducia degli investitori”.

Come sta andando il nuovo prodotto Vega?

“Sta andando molto bene, in particolare la sua nuova versione Vega C, che sarà disponibile dalla fine del 2019, ha già raccolto l’interesse di due clienti che hanno acquistato dei voli nel periodo tra il 2020 e il 2021”, ha detto il manager.

“Questo è per noi un grande sintomo di fiducia in un prodotto che non è ancora sviluppato nella sua nuova versione e già raccoglie l’interesse dei clienti, quindi siamo molto contenti, ci avviamo all’ultima parte dello sviluppo con grande confidenza”.