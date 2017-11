(Teleborsa) – In programma tra poche ore l’undicesima missione di Vega. Il “Razzo dei Record” partirà dal poligono spaziale dell’ESA(Agenzia Spaziale Europea) di Koulou, nella Guiana francese, alle 22:45 ora locale, 02:45 dell’8 novembre qui in Italia. Compito di Vega, ideato e realizzato dall’azienda Avio di Colleferro, alla sua terza missione del 2017 è la messa in orbita del satellite per l’osservazione della terra Mohammed IV A realizzato per il Marocco.

Avio, nella notte in programma un nuovo lancio di Vega redazioneteleborsaxml