Avio Interiors, i kit in plexiglass anti contagio per gli aerei anche sui treni AV

(Teleborsa) – Il plexiglass di Avio Interiors anche per protezione anti Covid-19 col distanziamento interno dei passeggeri all’interno dei treni Alta Velocità Frecciarossa e Italo. L’azienda italiana di latina, nel sud del lazio, specializzata negli allestimenti a bordo degli aerei, ha infatti messo a punto un kit denominato “Glassafe”, progettato appunto per la protezione individuale dei passeggeri a bordo dei mezzi di trasporto con spazi ristretti, tra cui anche i convogli ferroviari treni. Sui treni, oltretutto, non sussisterebbero almeno in modo troppo rigido quei problemi di sicurezza che possano in qualche modo impedire o ritardare il rapido sgombro nel malaugurato caso di atterraggi forzati o altre emergenze.

Il kit “Glassafe” di Avio Interiors è costituito da un guscio di materiale plastico opaco o con vari gradi di trasparenza, con sistemi di ancoraggio adattabili a qualsiasi poltrona che ne permettono una facile installabilità e rimovibilità. La schermatura è sagomata in modo da lasciare completa accessibilità agli accessori normalmente installati sul retro della poltrona, come tavolini, tasche portariviste, appendiabiti o altro. E’ inoltre disponibile una versione con porzione apribile e compattabile per poltrone destinate a passeggeri disabili.

Soluzione tecnica che ne permetterebbe l’applicazione in tempi brevi anche sulle poltrone degli elettrotreni Alta Velocità del Gruppo FS (ETR 480, 500, 600, 700 e 1000) e dei convogli Alstom AGV 575 ed EVO di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori.