Avio, informativa su azioni proprie

(Teleborsa) – Avio, tra il 16 e il 23 ottobre 2020, ha comunicato di aver acquistato 7.683 azioni ordinarie (pari allo 0,0291% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 13,0369 euro, per un controvalore pari a 100.162,60 euro.

Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019 ed in conformità con il conferimento dell’incarico deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2019 e con il completamento del programma deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2020.

A seguito delle operazioni finora effettuate, il gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali detiene 671.233 azioni proprie pari al 2,5465% del capitale sociale.

Con gli acquisti effettuati questa settimana, Avio annuncia il termine del programma di acquisto di azioni proprie.