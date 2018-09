Avio “in orbita” con il successo di Ariane 5 al lancio numero 100. L’orgoglio dell’AD Ranzo

editato in: da

(Teleborsa) – Un traguardo ambito e prestigioso. La tecnologia italiana celebra da indiscussa protagonista i trent’anni di collaborazione al programma spaziale europeo con il lancio dallo spazioporto di Kourou, nella Guiana francese, del centesimo Ariane 5 che ha immesso con successo in orbita geostazionaria due satelliti per telecomunicazioni Horizons 3e e Azerspace-2/Intelsat 38.

Ariane 5 sfrutta la potenza dei motori a produzione solida e della turbopompa ad ossigeno liquido Vulcain prodotti in Italia da Avio, azienda leader appunto nel settore della propulsione spaziale con sede a Colleferro, nelle vicinanze di Roma.

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio , ha commentato: Questo importante traguardo è rappresentativo di una storia di successo: quella di Ariane 5 e Avio, che con la sua capacità tecnologica e produttiva ha contribuito significativamente alla riuscita di un ambizioso programma europeo assieme a tutti gli altri partner coinvolti”.

“L’ulteriore successo di Ariane 5 – ha aggiunto Ranzo – ci spinge a fare ancora meglio per i lanciatori di nuova generazione Ariane 6 e Vega C, evoluzione di Vega (il piccolo lanciatore completamente “made in Italy” da tempoi noto in tutto il mondo come il “Razzo dei record”, con i suoi 12 successi sugli altrettanti lanci sinora effettuati, n.d.r.) che rappresentano il futuro dell’accesso allo spazio per Clienti sempre più sofisticati ed esigenti”.

Avio partecipa al programma Ariane 5 da oltre trent’anni, sin dalla fase di sviluppo del lanciatore e, successivamente, con la produzione delle componenti fondamentali a garantire le fasi di lancio di ogni singola missione. Ariane 5, infatti, ha effettuato il primo volo nel 1996 e, in oltre vent’anni di operatività, ha collezionato una lunga serie di successi, culminata con la missione numero 100, che ha messo in orbita altri due nuovi satelliti per telecomunicazioni.