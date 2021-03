Avio, firmato al MISE contratto per fornitura lanciatori ad Arianespace

editato in: da

(Teleborsa) – Avio, società attiva nel settore aerospaziale e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha firmato oggi un accordo con Arianespace, la società europea di lanci nello spazio. La società italiana fornirà, a partire dal 2023, 10 lanciatori Vega C. Questi vettori Vega C saranno utilizzati per lanci all’interno del programma europeo Copernicus e per altre esigenze dell’Agenzia Spaziale Europea e Italiana.

La fornitura è stata ufficializzata in occasione dell’incontro al MISE tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e Bruno Le Maire, ministro francese dell’Economia, delle finanze e della ripresa. L’accordo è stato siglato da Stéphane Israël, amministratore delegato di Arianespace, e Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio.

“Siamo felicissimi di ricevere questo ordine per un nuovo lotto di Vega C – ha affermato Ranzo – Questo accordo conferma l’interesse e la fiducia dei clienti Arianespace per questo nuovo lanciatore, risultato di un’efficace collaborazione tra diverse industrie europee coordinate da Avio”. Di nuova generazione, il lanciatore leggero Vega C si adatta alle esigenze del mercato istituzionale e commerciale, e consente di mettere in orbita carichi di piccole e medie dimensioni per una vasta gamma di missioni.