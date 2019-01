Avio, contratto aggiuntivo di 10 milioni di euro con BEI

editato in: da

(Teleborsa) – Avio prosegue la collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), firmando un contratto per il finanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro. Tale finanziamento si aggiunge, con le medesime condizioni economiche, al finanziamento originario di 40 milioni di euro erogato dalla BEI a favore di Avio S.p.A. nel mese di ottobre 2017.

Tale finanziamento supporterà ulteriormente il piano di sviluppo delle nuove tecnologie nel campo dei sistemi di propulsione spaziale funzionali all’offerta dei nuovi prodotti per i programmi Ariane 6 e Vega C e le attività di espansione della capacità industriale del sito di Colleferro necessaria per far fronte agli obiettivi di volumi produttivi della Società previsti per i prossimi anni.

“Questo accordo rafforza ulteriormente la nostra fiducia nel raggiungimento degli obiettivi di crescita nel medio e lungo termine – ha dichiarato Giulio Ranzo Amministratore Delegato dell’azienda italiana leader nel settore aerospaziale – e garantisce ulteriore stabilità e solidità finanziaria all’Azienda”.