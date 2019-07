editato in: da

(Teleborsa) – Problemi durante il lancio del lanciatore Vega. A circa due minuti dal decollo, si è verificata un’anomalia poco dopo l’accensione del secondo stadio (Zefiro 23), che ha portato alla conclusione prematura della missione. Lo comunica Avio in una nota, nella quale si legge anche che sono in corso analisi dei dati per chiarire le ragioni di quanto accaduto. Nelle prossime ore verrà istituita una commissione di inchiesta indipendente.