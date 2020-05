Avio, CdA conferma Giulio Ranzo Amministratore Delegato

editato in: da

(Teleborsa) – Si è tenuta oggi, giovedì 7 maggio, mediante modalità da remoto, in ottemperanza alle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza COVID-19, la prima riunione del Consiglio di Amministrazione eletto il 6 maggio 2020 dall’Assemblea Ordinaria dei soci di Avio.

Roberto Italia è stato confermato, dal Consiglio di Amministrazione appena insediatosi, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre Giulio Ranzo è stato confermato Amministratore Delegato, al quale sono stati conferiti i relativi poteri per lo svolgimento dell’incarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare il possesso dei requisiti di indipendenza, nei confronti degli amministratori Elena Pisonero, Monica Auteri, Giovanni Gorno Tempini, Donatella Sciuto, Raffaele Cappiello, Donatella Isaia e Stefano Pareglio, accertandone la sussistenza delle comunicazioni provenienti dagli interessati e sulle altre informazioni a disposizione del Consiglio. Consta, quindi, che la maggioranza degli amministratori che compone il CdA è in possesso del requisito di indipendenza.

“Siamo contenti di vedere che gli Azionisti, con una partecipazione così forte in Assemblea, abbiano eletto un Consiglio di

Amministrazione che garantisce la continuità con il precedente con l’aggiunta di nuovi consiglieri per rafforzare ulteriormente l’insieme delle competenze richieste per il business . ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio -. Siamo impazienti di guidare Avio per i prossimi tre anni con l’obiettivo di massimizzare la crescita del valore per gli azionisti grazie alle opportunità nel business in forte crescita dello Spazio”.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, confermando i seguenti membri: Alessandro De Nicola, quale Presidente, Raoul Francesco Vitulo e Giorgio Martellino, affidando agli stessi i compiti, le risorse ed i poteri indicati nel Modello 231 adottato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Avio ha, altresì, deliberato: di confermare la nomina di Giulio Ranzo, quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società; di confermare la nomina di Alessandro Agosti quale preposto alla redazione dei documenti contabili societari; di nominare Alessandro Agosti quale Investor Relator; di confermare la nomina di Giorgio Martellino e del Dott. Alessandro Agosti quali, rispettivamente, responsabile delle funzioni di Referente Informativo e di sostituto del Referente Informativo; di confermare la nomina di Manrico Mastria quale dirigente preposto alla gestione delle attività strategiche della Società; di confermare la nomina di Giorgio Martellino quale referente informativo per la procedura in materia di informazioni privilegiate; di confermare la nomina di Salvatore Spinosa quale dirigente preposto ai trasferimenti e alle esportazioni dei materiali di armamento, condizionando sospensivamente detta delibera all’assenso del Ministero della Difesa ai sensi del DCPM del 24 novembre 2016.

Nella medesima seduta è stata altresì confermata l’assegnazione delle procure conferite dalla società. Altresì,Giorgio Martellino è stato confermato nel ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione.