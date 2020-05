Avio, assemblea approva bilancio e nomine

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea di Avio, tenutasi sotto la Presidenza del Dottor Roberto Italia, ha approvato in sede ordinaria il Bilancio 2019, chiuso con un utile netto di 28,5 milioni di euro e destinato integralmente a riserva utili a nuovo. L’Assemblea ha pertanto approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non distribuire un dividendo.

I soci hanno poi espresso voto favorevole sulla Relazione in materia di remunerazioni e compensi ed hanno provveduto alla nomina del CdA e del Collegio Sindacale.

L’assemblea ha eletto i membri del Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2020-22: Roberto Italia (Presidente), Giulio Ranzo (Amministratore delegato), Elena Pisonero (indipendente), Luigi Pasquali, Donatella Sciuto (indipendente), Giovanni Gorno Tempini (indipendente), Monica Auteri (indipendente), Letizia Colucci, Raffaele Cappiello (indipendente), Donatella Isaia (indipendente), Stefano Pareglio (indipendente). Determinati anche i compensi: 120.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 35.000 euro a ciascun amministratore.

Nominati i tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in carica per il triennio 2020-22: Mario Matteo Busso, Michela Zeme e Vito di Battista quali sindaci effettivi; Sara Fornasiero e Roberto Cassader quali sindaci Supplenti. Vito Di Battista sarà Presidente del Collegio Sindacale. L’Assemblea ne ha determinato i compensi: 50.000 euro per il Presidente del Collegio Sindacale; 35.000 per gli altri Sindaci effettiv.