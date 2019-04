Avio alla Milano Design Week 2019 porta lo spazio nella vita quotidiana

editato in: da

(Teleborsa) – Suggestivo l’impatto del razzo spaziale VEGA C di Avio, che campeggia nel cuore del prestigioso quartiere Brera, diventando una delle attrazioni della Milano Design Week 2019, al via oggi fino al 14 aprile. Il modellino del nuovissimo lanciatore prodotto dall’azienda di Colleferro (Roma) per l’ESA – Agenzia Spaziale Europea, ha una lunghezza di 5 metri ed è riprodotto in scala 1 a 7 rispetto all’originale.

Previsto per il 2020 il primo volo inaugurale del nuovo Vega C, che costituisce la naturale evoluzione della generazione di lanciatori Vega, che dal 2012 ha portato a termine con successo tutte le sue missioni, 14 consecutive, segnando un nuovo record nella storia dei vettori spaziali.

Per questa occasione “speciale”, la riproduzione del lanciatore è stata decorata dal designer e artista Antonio Cau, con disegni che raccontano l’impatto positivo della tecnologia spaziale nella nostra vita quotidiana. Immagini che richiamano l’idea dello spazio, dell’infinito e delle innumerevoli opportunità che offre lo sviluppo tecnologico, grazie ai satelliti in orbita che offrono servizi fondamentali per migliorare la qualità della nostra vita quotidiana: dalle telecomunicazioni alle molteplici applicazioni sullo smartphone, per non dimenticare le tante osserva enormi possibilità di ricerca collegate all’osservazione scientifica della Terra.

E’ proprio su queste tematiche che Avio vuole richiamare l’attenzione della Milano Design Week 2019, avvicinando il largo pubblico all’industria spaziale, parlando delle molteplici interrelazioni fra spazio, tecnologia e vita quotidiana e raccontando come gli investimenti in questo settore e l’innovazione tecnologica che ne deriva abbiamo delle importanti ricadute nella vita di tutti i giorni (automotive, moda, design).

Due gli appuntamenti clou organizzati da Avio: Giovedì 11 aprile è in agenda l’evento “Space is closer: lo spazio che ti migliora la vita” con l’astronauta Samantha Cristoforetti, l’Ad di Avio Giulio Ranzo e Stefano Bianchi, Responsabile dei lanciatori spaziali dell’ESA-Agenzia Spaziale Europea, conduce Daniele Bossari. Venerdì 12 aprile l’evento “Design e moda s’ispirano alle missioni spaziali… e la ricerca scientifica diventa lifestyle”, con Gian Giacomo Minak (Università di Bologna), Francesca Lillo (Avio), Annalisa Dominoni (Politecnico di Milano); modera Giovanni Caprara.