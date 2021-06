Avanchair, crowdfunding chiuso con successo grazie a supporto Enel e Banco BPM

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue lo sviluppo di Avanchair, la sedia a ruote elettrica di ultima generazione gestita da sistemi di movimento automatici, che verrà lanciata nel 2022. Si è infatti conclusa con successo la campagna di crowdfunding che, grazie al contributo di Enel e Banco BPM, ha raggiunto e superato il traguardo dei 130 mila euro necessari per realizzare il prototipo ready to market. La raccolta fondi, promossa su Eppela e durata circa un mese, è stata sostenuta con donazioni pari a 50 mila euro ciascuna da parte di Enel e di Banco BPM, oltre che da altri 150 tra piccoli e grandi donatori.

Tra le caratteristiche di Avanchair ci sono la possibilità di traslazione laterale, che consente alle persone con disabilità di trasferirsi con facilità dalla sedia a ruote alle altre superfici, e i sensori IoT presenti all’interno della sedia, che consentono il monitoraggio dei segni vitali della persona e offrono un supporto nelle operazioni di assistenza remota.

“Con la campagna di crowdfunding abbiamo centrato e superato l’obiettivo di raccolta che ci consentirà di realizzare il prototipo cha abbiamo già battezzato Avanchair One – ha dichiarato Andrea Depalo, fondatore e ideatore di Avanchair – Voglio dire grazie per la loro sensibilità e disponibilità a Ernesto Ciorra, direttore Innovability di Enel e mentor dell’iniziativa, e a Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM, che è anche l’azienda per la quale lavoro”.



“Andrea Depalo ci ha suggerito l’idea da cui è nata JuiceAbility di Enel X, la prima soluzione al mondo di ricarica di sedie a ruote in spazi pubblici – ha dichiarato Ernesto Ciorra – Noi abbiamo contribuito al raggiungimento dell’obiettivo monetario necessario per lo sviluppo della startup di Andrea: Avanchair. Questo rapporto è motivo di orgoglio e soddisfazione e dimostra chiaramente come collaboriamo con le startup: con apertura, dedizione, passione, realizzando progetti industriali concreti, innovativi e sostenibili”.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito al progetto del nostro collega Andrea che, pur affrontando molte difficoltà, si adopera ogni giorno per realizzare il sogno di migliorare la vita di tante persone – ha commentato Giuseppe Castagna – La Banca, da sempre attenta ai temi della sostenibilità e ai progetti innovativi, ha deciso di affiancare Avanchair proprio perché è una startup giovane con un obiettivo ambizioso“.