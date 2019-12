AV Roma-Napoli: traffico ferroviario rallentato per guasto tecnico tra Ceccano e San Giovanni

editato in: da

(Teleborsa) – Dalle 16.50 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata fra Ceccano e San Giovanni, sulla linea AV Roma – Napoli, per un guasto agli impianti di gestione del traffico ferroviario.

I treni alta velocità viaggiano sulle linee convenzionali Roma – Napoli via Formia e Roma – Napoli via Cassino registrando ritardi fino a 90 minuti. Ripercussioni e cancellazioni anche per alcuni convogli del trasporto regionale.

Lo comunica RFI in una nota sottolineando anche che “i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, immediatamente intervenuti, sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura”.