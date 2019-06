Autovelox, illegittimi i provvedimenti su strade non a scorrimento

editato in: da

(Teleborsa) – Una sentenza che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ad alcuni automobilisti. La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimi i provvedimenti prefettizi che autorizzano l’installazione di apparecchi autovelox a funzionamento automatico con contestazione differita su strade urbane che non siano di tipo “a scorrimento”.

Quindi le multe elevate in ambito urbano, se non vengono contestate dalle Forze dell’Ordine, sono impugnabili e annullabili nel caso gli apparecchi siano montati su tratti di asfalto senza banchine.

Il quotidiano dirittoegiustizia ha evidenziato come: “questa decisione evidenzia come questo provvedimento di individuazione per il rilevamento della velocità, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge e non altre. Per le arterie cittadine, le norme includono solo le strade urbane di scorrimento, devono avere una banchina”.

La banchina è identificabile come “uno spazio all’interno della sede stradale, ma esterno alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni – come ricordano gli esperti della Giuffrè Francis Lefebvre – se tale area è troppo piccola e non consente manovre con un veicolo, la sanzione può essere contestata e, in caso di accoglimento, annullata per illegittimità, appunto, del provvedimento prefettizio”.