Autotrasporto, Palenzona: “Bene accordo sulle norme europee tutela settore”

(Teleborsa) – Il rispetto delle norme che regolano l’autotrasporto a livello europeo è il tema che il titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha affrontato con decisione nel corso del Consiglio dei ministri dei Trasporti europei, che si è svolto il 3 e 4 dicembre scorsi.

La presa di posizione e la fermezza di Toninelli ha permesso di raggiungere sulle norme europee che tutelano le imprese di autotrasporto nazionale. A riconoscere i meriti del ministro è Fabrizio Palenzona, presidente di Conftrasporto, il quale parla di un “importante passo avanti rispetto alla concorrenza sleale di operatori esteri che erogano salari e riconoscono livelli di tutela più bassi di quelli vigenti nel nostro Paese”.

“L’obiettivo – sottolinea Palenzona – è garantire pari condizioni a tutti gli operatori instaurando una sana competizione nel mercato unico”.

“Tra le vittorie che l’Italia e il ministro Toninelli portano a casa – aggiunge – ci sono il cooling off, per evitare il cabotaggio sistematico; il distacco sui trasporti internazionali, e il passaggio al tachigrafo intelligente. Ora occorre proseguire nella medesima direzione e chiudere coerentemente l’iter legislativo che ancora manca per l’emanazione della norma”.

Si tratta, infatti, di rendere la norma effettivamente applicata, in modo tale da consentire i controlli ed evitare comportanti scorretti che, oltre a generare concorrenza sleale, minano anche la sicurezza stradale.