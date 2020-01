Autotrasporto: nel 2019 frena traffico merci, crescita ridotta passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue la crescita, seppur a scartamento ridotto, del trasporto passeggeri, mentre frena il trasporto merci. È questo il quadro che emerge dall’ultimo Rapporto dell’Osservatorio Congiunturale Trasporti dell’Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto.

Nel 2019 in Italia l’Indicatore Trasporti Confcommercio (Itc) – pur registrando, sotto la spinta del turismo, un aumento della mobilità dei passeggeri (+2,5%) con un incremento degli spostamenti su treno e nave – rileva una crescita più lenta rispetto al recente passato (3,4% in media nel triennio 2016-2018).

Lo scenario sul trasporto merci appare, invece, più critico a causa del ciclo economico poco favorevole, con una crescita complessiva solo dello 0,5% nel 2019, trainata dal trasporto su gomma che, nonostante il contesto macroeconomico strutturalmente depresso, non mostra mai variazioni negative negli ultimi quattro anni a differenza delle altre modalità di trasporto.

In sintesi, due le indicazioni principali che emergono dal Rapporto. “La prima – sottolinea il vicepresidente di Confcommercio e di Conftrasporto, Paolo Uggè – è la capacità del trasporto stradale di rispondere rapidamente alle esigenze del sistema distributivo italiano. Il tanto vituperato autotrasporto, che peraltro ha fortemente ridotto l’impatto ambientale, è l’unico segmento nelle merci che tiene, mentre, nonostante gli incentivi, le altre modalità segnano purtroppo il passo. In secondo luogo, prosegue nella gomma il processo di ristrutturazione del settore, con la crescita delle imprese strutturate più in grado di cogliere le opportunità dell’integrazione modale, per meglio competere sui mercati nazionali e internazionali”.