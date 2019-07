Autotrasporti, al via bando di selezione per “Guida Sicura&...

editato in: da

(Teleborsa) – Una campagna che ha l’obiettivo di sensibilizzare i conducenti delle imprese di autotrasporto a far rispettare i comportamenti di guida fondamentali per garantire sicurezza in strada. Da lunedì 8 luglio parte il bando di selezione per la campagna di formazione sulla guida sicura ed eco-sostenibile per l’ambiente.

Sono oltre 5 i milioni di euro stanziati per la sicurezza e il rispetto dell’ambiente riguardante la campagna, lanciata dal Comitato Centrale “Guidiamo Sicuro”, in collaborazione con Ram Logistica Infrastrutture e Trasporti. La campagna serve anche per insegnare a risparmiare carburante e limitare l’usura del veicolo: la domanda di partecipazione al bando sarà consentita solo alle imprese che risultino regolarmente iscritte all’Albo.

Ben 4.260 conducenti potranno essere avviati ai corsi di formazione e dovranno sostenere prove teoriche su una piattaforma di e-learning e con prove pratiche su strada e con l’ausilio di un simulatore di guida di livello tecnologico avanzato.