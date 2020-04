Autostrade, stop ai pedaggi per gli operatori sanitari

editato in: da

(Teleborsa) – Niente pedaggi in autostrada per gli operatori sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Lo rende noto Autostrade per l’Italia che, d’intesa con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e in coordinamento con Aiscat, ha disposto l’esenzione del pagamento del pedaggio per tutti gli operatori sanitari che hanno necessità di muoversi (anche nel percorso casa-lavoro) per motivi di servizio.

L’esenzione è valida su tutta la rete autostradale gestita da ASPI, entra in vigore oggi e avrà validità fino al termine del periodo di emergenza.

Per il personale sanitario interessato a usufruire dell’esenzione basterà inviare un modulo di autocertificazione all’indirizzo mail agevolazionecovid19@aiscat.it. Ai possessori di Telepass non saranno addebitati, o verranno successivamente stornati, i transiti oggetto di esenzione.

Gli operatori sanitari senza Telepass, fanno sapere da Autostrade per l’Italia, potranno invece dichiarare al casello di essere in viaggio per prestare servizio relativamente all’emergenza, ricevendo così un rapporto di mancato pagamento che andrà inviato allo stesso indirizzo email, unitamente al modulo di autocertificazione.

Le informazioni e i moduli per l’attivazione delle esenzioni sono disponibili sul portale di Autostrade per l’Italia (www.autostrade.it).