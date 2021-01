Autostrade: Piano 2021-2024 scommette su investimenti, innovazione, persone e sicurezza

editato in: da

(Teleborsa) – Il raddoppio degli investimenti ed un forte aumento delle manutenzioni, un focus sull’innovazione, che vede come punta di diamante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio e la sorveglianza degli oltre 1.900 ponti e viadotti della rete, e sulla sostenibilità, attraverso le infrastrutture per la mobilità elettrica e connessa. Questi solo alcuni degli elementi caratterizzanti il nuovo Piano ASPI 2020-2024 – “Autostrade per l’Italia gestore integrato di infrastrutture per la mobilità”, presentato dall’Amministratore delegato Roberto Tomasi direttamente dalle sale operative della mobilità.

E ancora, una struttura organizzativa completamente rivoluzionata, unita ad un team dotato delle migliori competenze a livello nazionale ed internazionale, che assieme alle nuove assunzioni programmate, circa 2.900 posizioni, possano dare un’impronta al nuovo corso di ASPI.

“Intendiamo diventare un gestore della mobilità, non solo un gestore dell’infrastruttura”, ha esordito Tomasi, mettendo il punto sulla sicurezza che – sottolinea – “rimarrà un punto fondamentale della nostra gestione”.

In Italia – ha spiegato il manager – si spende per la gestione del patrimonio infrastrutturale appena lo 0,2% del PIL, troppo poco rispetto agli altri Paesi europei che spendono il doppio, a fronte di un’orografia complessa e di una fragilità del territorio. Tutto questo si inserisce in un contesto in rapida evoluzione, che va verso la mobilità sostenibile, un aumento dei veicoli connessi e delle auto elettriche, che si prevede raggiungano circa il 10% del parco circolante. Tutto questo mentre trasporto merci va aumentando grazie a boom ecommerce

A fronte di queste sfide, il Piano delivery di ASPI prevede un aumento delle manutenzioni del 60% a circa 2,5 miliardi in arco piano ed impegni di investimento in crescita del 110% a 6,1 miliardi per nuove opere e per l’upgrade delle infrastrutture esistenti, senza dimenticare l’investimento in tecnologia e digitalizzazione. Complessivamente al 2038, il Piano prevede il delivery di 14,5 miliardi di euro di investimenti e 7 miliardi di manutenzioni, che consentiranno di prolungare al 2080 la condizione ottimale della rete. L’Ad di Autostrade ha richiamato l’impatto locale degli investimenti in infrastrutture, che “sono un volano per economia”, ricordando che si stima un “effetto moltiplicatore pari a 3” che contribuisce enormemente alla crescita del sistema Paese.

“La nuova visione che Autostrade sta adottando concerne innanzitutto le competenze per coprire tutto il ciclo di vita dell’infrastruttura, dalla capacità ingegneristica che va ricreata alla capacità di realizzazione delle opere”, afferma Tomasi, ricordando l’importanza di investire in innovazione e sostenibilità.

La trasformazione di ASPI si concentra poi su alcuni elementi: la digitalizzazione, che passa attraverso il Piano Next to digital, la trasparenza e condivisione dei dati assieme agli stakeholders, in primis MIT, ed anche attraverso un sistema di controllo condotto in piena trasparenza, con la certificazione di organismi terzi internazionali.

Un ruolo primario riveste poi la trasformazione organizzativa, che ha comportato un turnaround di tutte le posizioni manageriali, che vantano oggi competenze diverse. “La nuova squadra è composta dalle professionalità migliori a livello internazionale per aumentare le capacità messa a terra del piano che abbiamo immaginato”, ha sottolineato Tomasi. Una trasformazione che verrà completata con le 2.900 assunzioni programmate, per un impatto occupazionale complessivo stimato in 7-10 mila posti di lavoro considerando l’indotto, e senza alcuna riduzione di posizioni, che saranno piuttosto soggette a reskilling.

Trasformazione organizzativa che passa anche per una serie di operazioni aziendali che hanno coinvolto le controllate di ASPI, rafforzando il suo profilo di società tecnologica, gestore dell’infrastruttura e della mobilità. Fra queste Autostrade tech, società attiva nell’intelligent trasportation system, e Pavimental, la società di costruzioni del gruppo, che avranno anche l’opportunità di offrire i loro servizi a terzi. E ancora Tecnè, società di ingegneria che si candida a raggiungere i 1.000 dipendenti divenendo uno dei principali poli a livello internazionale, e Free To X, società neo costituita che andrà a gestire la mobilità elettrica, integrata e sostenibile.

“Questo piano parte solo se c’è una visione industriale e rivisitazione a 360° di tutti gli ambiti chiave”, ha affermato Tomasi, citando vari elementi: digitale, formazione, eccellenza operativa, ricerca e innovazione, sicurezza a 360° (appaltatori, dipendenti, utenti), dialogo con stakeholders (istituzioni e altri).

L’AD di ASPI ha confermato anche l’estrema attenzione all’infrastruttura per la mobilità elettrica, annunciando l’attivazione da febbraio delle prime due stazioni e l’avio dell’iter delle richieste per altri 134 punti ricarica.