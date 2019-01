Autostrade per l’Italia, viadotti: nessun rischio per la sicurezza

editato in: da

(Teleborsa) – Nei giorni scorsi organi di stampa avevano diffuso notizie sullo stato di alcuni viadotti (5 su un totale di 1943) considerati “a rischio” gestiti da Autostrade per l’Italia, che nella giornata di oggi, rende noto di aver pubblicato sulla homepage del proprio sito nella sezione “Dati e fatti della nostra attività”, informazioni dettagliate sulla condizione e sui lavori di manutenzione dei singoli viadotti interessati, consultabili perciò da chiunque.

NESSUN RISCHIO PER LA SICUREZZA – Aspi dunque precisa che “non esiste alcun rischio per la sicurezza, come già ribadito ieri dalle competenti Direzioni di Tronco della società, e che ogni allarme in tal senso è assolutamente fuorviante e privo di fondamento“.