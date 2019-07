Autostrade per l’Italia, nuova tranche di aiuti per Genova

editato in: da

(Teleborsa) – Autostrade per l’Italia, del Gruppo Atlantia, annuncia una nuova tranche di aiuti a favore della città di Genova dopo il crollo di Ponte Morandi. Dopo l’incontro fra il Commissario Marco Bucci, l’AD di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi e l’Assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune Pietro Piciocchi, si darà il via ai contributi economici a favore di tutte le attività commerciali ed imprese situate nella Zona Arancione interessata dai cantieri.

L’obiettivo è quello di supportare le attività commerciali sofferenti a causa della modifica della viabilità ordinaria per la realizzazione del nuovo viadotto, in seguito alla chiusura della strada di collegamento via Fillak fino ad Aprile 2020.

L’erogazione dei contributi riproporrà le modalità già impiegate nelle due tranches precedenti, effettuate a partire da settembre 2018 e proseguite fino a metà febbraio 2019. L’importo complessivo stimato e le modalità di definizione dei contributi sono state condivise con la struttura Commissariale.