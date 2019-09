Autostrade per l’Italia avvia piano assunzioni: 65 posti a Genova

editato in: da

(Teleborsa) – Lavoro per i giovani e soprattutto per i laureati e diplomati genovesi, in vista del possibile sviluppo di grandi opere nel capoluogo ligure, come potrebbe essere il progetto della Gronda, che rappresenta un’opera cruciale per la viabilità di Genova, ma anche per gli altri lavori di manutenzione della rete esistente.

L’ambizioso piano di assunzioni già da tempo predisposto da Autostrade per l’Italia (Gruppo Atlantia) entra nel vivo con l’avvio di una prima tranche di selezioni a partire dal 10 ottobre prossimo, che riguarda 50 giovani fra ingegneri (preferenzialmente civili, meccanici, elettronici), geometri e periti di vario genere, per l’inserimento nella Direzione di Tronco di Genova. Un numero rappresenta circa l’11% dell’attuale organico della Direzione locale composta di 430 persone. Le assunzioni sono quasi tutte con contratti a tempo indeterminato, anche per le figure junior.

ASPI intende effettuare la ricerca delle nuove figure con apertura e collaborazione con il territorio ligure, attraverso reti di collaborazione con l’Università di Genova e con i principali istituti tecnici del territorio. Saranno valutate candidature con un adeguato percorso accademico e, per le posizioni che richiedono competenze specialistiche, profili in possesso di qualificata esperienza lavorativa.

Queste assunzioni si inseriscono nell’ambito della più generale campagna di assunzioni che ASPI intende portare avanti nel 2020, che prevede 423 nuovi posti di lavoro a livello nazionale, di cui 65 relativi alla Direzione di Tronco di Genova entro la fine del prossimo anno.