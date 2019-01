Autostrade per l’Italia, Assemblea nomina Mari Presidente e da Cda deleghe Ad a Tomasi

editato in: da

(Teleborsa) – Giuliano Mari è il nuovo Presidente di Autostrade per l’Italia. Il “via libera” alla nomina è stato dato dall’Assemblea degli azionisti di ASPI e il Cda ha poi conferito le deleghe di Amministratore delegato a Roberto Tomasi e attribuito deleghe al Consigliere Michelangelo Damasco in materia di affari regolatori e contenzioso e al Consigliere Giancarlo Guenzi in materia di finanza. L’Assemblea degli azionisti ha anche approvato la rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione che passa così da 9 a 11 membri.

“In considerazione dell’incremento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e della necessità di sostituire il Presidente, Fabio Cerchiai, e l’Amministratore delegato, Giovanni Castellucci, entrambi dimissionari – annuncia Aspi con un comunicato – l’Assemblea ha nominato quattro nuovi Consiglieri: Giuliano Mari, Michelangelo Damasco, Amedeo Gagliardi e Giancarlo Guenzi. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica, unitamente agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018″.

Nel frattempo, sul fronte della sicurezza, le Direzioni di Tronco di Aspi, dopo controlli condotti da Ispettori del MIT e da ingegneri e tecnici di società specializzate esterne, hanno accertato l’assenza di rischi per i 5 viadotti, sul totale dei 1943 gestiti da Autostrade per l’Italia. Le verifiche erano state disposte a seguito di notizie di stampa che indicavano come queste strutture fossero considerate a rischio. Notizie risultate prive di fondamento.

Dettagiati “report” sulle verifiche sono stati trasmessi sin dallo scorso 4 dicembre al Ministero Infrastrutture e Trasporti. Le verifiche riguardano i viadotti Gargassa e Pecetti (A26, Genova Voltri-Gravellona Toce), Moro (A14, Autostrada Adriatica territorio di Ortona, Abruzzo, provincia Chieti), Paolillo (A16 Napoli-Canosa di Puglia, tratto irpino), Sarno (A30, Caserta-Salerno).

Per quanto riguarda il “viadotto 6 luci”, piccola opera di svincolo nel territorio di Genova tra l’A10 e l’A7 nelle vicinanze del “Morandi” crollato il 14 agosto scorso, la Direzione di Tronco del capoluogo ligure conferma di aver eseguito in 4 giorni, tra il 23 e il 27 dicembre 2018, un intervento di ripristino locale del calcestruzzo copriferro, che non comporta in ogni caso alcuna influenza sotto il profilo statico. Anche questo intervento e il suo completamento è stato formalmente comunicato a tutte le autorità competenti.