Autostrade, nuovo management concentrato su integrità, rigore, responsabilità

(Teleborsa) – Il nuovo management di Autostrade fa quadrato con l’Ad Roberto Tomasi, che ha ribadito il netto cambio di passo della nuova ASPI, in discontinuità con la vecchia gestione. E’ stata rimossa tutta la prima linea dei manager – ha sottolineato in una intervista – e siamo tranquilli per la trasparenza delle azioni che abbiamo messo in campo, a partire da un ingente piano di manutenzioni.

La conferma è arrivata anche da un accordo siglato con Fincantieri NexTech e IBM per l’implementazione ed istallazione su tutta le rete autostradale di un innovativo sistema di monitoraggio e manutenzione delle autostrade.

Assieme all’Ad anche la prima linea dell’attuale management ribadisce l’impegno, il senso di responsabilità ed il rigore con cui sta operando per dare un nuovo corso alla gestione della rete infrastrutturale.

Nicola Allocca, Risk, Compliance and Business Continuity Director di Autostrade per l’Italia, conferma “abbiamo avviato un piano per potenziare il sistema di controllo interno e una specifica attività di change management focalizzata sulla gestione dei rischi. Nuovi processi, nuovi modelli di controllo per integrare business e valori, risultati e regole, performance e compliance”.

“Integrità, competenza e senso di responsabilità sono i principi che guidano le nostre persone nel percorso di cambiamento che Autostrade per l’Italia ha intrapreso”, sottolinea Gian Luca Orefice, Director Human Capital and Org di Autostrade, che aggiunge “le fondamenta della nuova Autostrade per l’Italia oggi sono i valori, le competenze, per mirare all’innovazione e garantire ai nostri utenti e alla comunità l’eccellenza attesa”

Diego Maletto, direttore internal audit, parla di un’azienda “rinnovata” ed afferma “il mio impegno in questa nuova Autostrade ha una parola chiave: rigore”. Il manager ha confermato che sono stati avviati nuovi processi di Audit per assicurare “efficacia e trasparenza” e che “la digitalizzazione sarà lo strumento per garantire l’applicazione dei controlli e condividere lo svolgimento dei processi interni”.