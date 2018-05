Autostrade Meridionali, utili e ricavi in crescita nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Utili e ricavi in crescita nel primo trimestre per Autostrade Meridionali.

Il gestore di tratte autostradali ha chiuso il periodo con un utile netto di 4,8 milioni di euro, in aumento del 12,5% rispetto corrispondente periodo del 2017.

Miglioramento a due cifre anche per l’Ebit (+22,6% a 6,9 milioni di euro) e l’Ebitda (+22,2% a 8,5 milioni) mentre i ricavi sono saliti del 4,5% a 21,3 milioni di euro, sostenuti dell’adeguamento delle tariffe di pedaggio e dall’incremento del traffico registrato nei primi tre mesi del 2018 (+0,6%), come spiega il Gruppo in una nota.



Quanto all’outlook, la società “si prefigura un andamento della gestione stabile rispetto a quanto osservato nel corso del 2017“.