Autostrade Meridionali, utili e fatturato in aumento nei 9 mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Autostrade Meridionali ha chiuso i primi nove mesi con un utile pari a 17 milioni di euro in aumento del 10,6% rispetto a 15,4 milioni del corrispondente periodo del 2017.

Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) pari a 29,6 milioni di euro balza del 3% rispetto ai 28,8 milioni di euro del corrispondente periodo del 2017, essenzialmente per effetto dell’incremento dei ricavi sopra menzionato, parzialmente compensato dai maggiori costi operativi registrati nel periodo.

L’Ebit (Risultato Operativo) pari a 28,6 milioni di euro in aumento dell’8,9% rispetto a 26,3 milioni di euro realizzati nei primi nove mesi del 2018.

I ricavi sono cresciuti del 2,2% a 70,3 milioni di euro (68,8 milioni di euro nello stesso periodo del 2017), essenzialmente per effetto “dell’adeguamento delle tariffe di pedaggio e dell’incremento del traffico registrato sulla rete” in concessione (+0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), parzialmente compensati da minori ricavi per partite non ricorrenti registrate nei primi nove mesi del 2017.

Al 30 settembre 2018 la Posizione finanziaria netta complessiva della Società, inclusiva delle attività finanziarie non correnti, presenta un saldo positivo per Euro migliaia 175.746 mentre al 31 dicembre 2017 ammontava ad Euro migliaia 168.649. Escludendo le attività finanziarie non correnti, così come raccomandato dall’European Securities and Markets Authority – ESMA (ex CESR), la posizione finanziaria netta è positiva per Euro migliaia 175.711, contro Euro migliaia 168.617 al 31 dicembre 2017.

Outlook

Quanto alla evoluzione prevedibile della gestione, il Gruppo stima “un andamento della gestione in continuità rispetto alle dinamiche osservate nel corso dei primi nove mesi del 2018”.