Autostrade, De Micheli smentisce ipotesi maxi multa

editato in: da

(Teleborsa) – Non si è mai valutata l’ipotesi di una maxi multa su Autostrade in alternativa rispetto alla eventuale revoca della concessione. Lo ha precisato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in risposta alle indiscrezioni di stampa.

“Non abbiamo mai valutato né privatamente né pubblicamente l’ipotesi di una maxi multa”, ha precisato De Micheli al TG1, confermando che “nei prossimi giorni il governo assumerà i provvedimenti conseguenti nella sua piena collegialità”.