Autostrade chiederà ricorso contro decreto Genova ma non sospensione lavori

(Teleborsa) – Autostrade per l’Italia farà ricorso contro il decreto per la ricostruzione del Ponte di Genova.

L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (ASPI), Giovanni Castellucci, secondo fonti accreditate e come anticipato daalcuni quotidiani, proporrà oggi 13 dicembre al CdA di promuovere ricorso contro il decreto per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova, ma senza chiedere alcuna sospensiva dei lavori.

La decisione di non chiedere la sospensione dei lavori coerente con quanto più volte ribadito dal CEO del Gruppo Atlantia, che controlla ASPI, di dare priorità alla città di Genova e di non bòloccare in alcun modo la ripresa della città a seguito del crollo del viadotto sul Polcevera.

Lo stesso Castellucci aveva dichiarato “la priorità era e resta operare per far uscire Genova dall’emergenza. In questo senso continuerò a lavorare”, a inizio settembre in un’intervista.

Il ricorso è un atto dovuto – secondo le fonti – dal momento che il contratto di concessione prevede all’articolo 3 il diritto-dovere di Autostrade di ricostruire il ponte per rimettere in funzione il servizio. Al contrario, come più volte annunciato dal Ministro del Trasporti Toninelli, il decreto per Genova estromette completamente la concessionaria, titolare di oltre 3.000 chilometri di rete autostradale a pedaggio del Paese, ed assegna il potere di decidere chi demolirà l’opera e chi farà la ricostruzione al Commissario straordinario, il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha ricevuto diversi progetti.