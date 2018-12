Autostrade, “caselli chiusi” per sciopero il 16 e 17 dicembre. Ma “Società” annuncia accordi per 5 “tronchi” su 9

editato in: da

(Teleborsa) – Possibili “caselli chiusi” per sciopero addetti alla riscossione pedaggi autostradali con disagi per automobilisti e autotrasportatori il 16 e 17 dicembre. Ma sull’astensione dal lavoro proclamata dalla Organizzazioni Sindacali Nazionali Trasporti del settore autostradale, Autostrade per l’Italia informa che in 5 Direzioni di Tronco, su un totale di 9, sono state già raggiunte intese con le OOSS che recepiscono l’accordo nazionale di luglio 2018, prevedendo assunzioni a tempo indeterminato e riqualificazione del personale. Nelle restanti 4 Direzioni di Tronco si sono già svolti alcuni incontri, a partire dallo scorso ottobre, con l’intento di raggiungere un’intesa.

Aspi ricorda che l’accordo nazionale copre il triennio 2018-20 e prevede tutela dell’occupazione, premio di produttività, valorizzazione delle professionalità, sicurezza sul lavoro, qualità del servizio, formazione, welfare.

Per quanto riguarda il comparto esazione viene inserita una nuova figura professionale, che prevede una ulteriore qualificazione del ruolo dell’esattore, oltre a formazione professionale, assunzioni mirate a tempo indeterminato a partire dal bacino degli stagionali. Il tutto in un quadro che vede la società assicurare una base occupazionale complessiva stabile nel triennio.

Come sempre fatto anche in occasione di altri importanti accordi nazionali, Aspi è disponibile a riprendere subito gli incontri sindacali per dare corso alle intese nazionali, nel rispetto di quanto previsto.