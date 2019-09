editato in: da

(Teleborsa) – Sul piede di guerra le autoscuole, che hanno organizzato per domani 18 settembre 2019 uno sciopero in tutta Italia per protestare contro l’introduzione dell’IVA al 22% sulle patenti.

Secondo le associazioni di settore Unasca e Confarca, salteranno il 50% degli esami di guida previsti per domani, svolti presso le autoscuole associate. “Esprimiamo preoccupazione per il difficile recupero dell’aliquota negli ultimi 5 anni fiscali”.