Autonomia, Zaia al Governo: “Subito intesa col Veneto o sarà ecatombe”

(Teleborsa) – Un messaggio forte e chiaro quello del Governatore del Veneto Luca Zaia che interviene sul tema attualissimo delle autonomie. “Lancio la mia sfida: si approvi l’accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. Il lavoro lo abbiamo già fatto noi, gratuitamente”, dice in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Il governo può proporla in tutte le altre Regioni” – “Se c’è tanta paura rispetto a quello che stiamo facendo (il riferimento è alle polemiche che si stanno sollevando rispetto a quella che è già stata ribattezzata come la “secessione dei ricchi” con il Nord che fa la voce grossa rispetto ad un Sud che già arranca, ndr ) -spiega ancora -, si dia la possibilità a tutti di fare la stessa cosa. Poi ciascuna Regione sceglierà: a me interessa questo, io sono a posto così…”.

Sull’ipotesi di un rinvio a dopo le Regionali, Zaia non ha dubbi: “Io ho fiducia in Matteo Salvini, penso che sia l’unico che in questa fase possa trovare la sintesi con Luigi Di Maio. Per noi, non approvare l’autonomia sarebbe un’ecatombe istituzionale e politica”.