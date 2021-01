Autonomi, Catalfo: rifinanziare fondo “anno bianco”

editato in: da

(Teleborsa) – “Di fronte alle sfide imminenti del mercato del lavoro non c’è un minuto da perdere. Come Ministro del Lavoro sono concentrata per assicurare ulteriori tutele a lavoratori e imprese e a dare più opportunità ai nostri giovani”.

Lo scrive in un post su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sottolineando che “già a partire dal prossimo Decreto Ristori è necessario stanziare maggiori risorse per garantire le categorie più colpite dalla pandemia. Penso, in particolare, ai lavoratori autonomi. Chiederò perciò di rifinanziare il fondo istituito in legge di Bilancio, in modo da assicurare a quelli più esposti agli effetti della crisi un vero “anno bianco” contributivo”.

Inoltre, prosegue la Ministra, nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, è fondamentale ampliare e rafforzare il sostegno al reddito per questi lavoratori, migliorando la misura introdotta in via sperimentale in Manovra ed estendendola anche agli autonomi attualmente esclusi. Gli italiani si aspettano soluzioni incisive, non fratture nel Governo o minacce di “crisi”. Le parole d’ordine, ora più che mai, devono essere responsabilità e concretezza.