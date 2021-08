Automotive, SIMEST (Gruppo CDP) supporta sviluppo SIGIT in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Potenziare la propria presenza sul mercato europeo: con questa finalità, SIGIT, attiva nello stampaggio di componenti in plastica per i settori automotive e elettrodomestici, si affida a SIMEST (Gruppo CDP).



Attraverso un aumento di capitale dedicato – si legge nella nota – SIMEST ha investito complessivamente 3,5 milioni di euro nella controllata polacca del Gruppo, diventandone azionista di minoranza. Nell’operazione è intervenuto anche il Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”.

L’investimento di SIMEST permetterà al Gruppo di completare gli investimenti nel nuovo stabilimento di Czechowice-Dziedzice per soddisfare le commesse in portafoglio, tra cui quella in essere con il Gruppo Volkswagen relativa alla nuova versione del veicolo commerciale Caddy.

Il Presidente di SIGIT, Pierangelo Decisi, ha dichiarato: “Le imprese del settore automotive stanno attraversando un momento senza precedenti, fortemente influenzato dagli effetti della pandemia, dagli stress del mercato e, soprattutto, dalla necessità di assecondare velocemente il cambiamento tecnologico in atto ideando soluzioni innovative per le automobili del futuro. Sapere di poter affrontare queste sfide con un partner affidabile ed attento come SIMEST, rende il nostro compito più sostenibile ed efficace”.

“La pandemia ha cambiato profondamente gli scenari e accelerato la sensibilità, soprattutto per il settore automotive, nei confronti di energie rinnovabili, mobilità sostenibile e innovazione tecnologica – sottolinea Mauro Alfonso, CEO di SIMEST – Questa operazione conferma la collaborazione ormai consolidata con il Gruppo SIGIT, da sempre all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni innovative, che ci ha visto partner in progetti di espansione sui mercati marocchino e serbo”.