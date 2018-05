Autogrill, Tondato: “Sì a eventuali M&A, no a vendita asset...

editato in: da

(Teleborsa) – Autogrill non esclude eventuali future operazioni di mergers & acquisitions (fusioni e acquisizioni, o M&A) mentre al momento non è al vaglio l’ipotesi di vendere asset.

“La cosa più importante per noi è migliorare il business europeo e italiano, dopodiché dobbiamo prepararci: se ci sono opportunità le valuteremo” ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Gruppo, Gianmario Tondato da Ruos, a margine dell’Assemblea degli azionisti.

“Dovesse esserci una possibilità, una finestra, non siamo chiusi, non lo siamo mai stati” ha aggiunto, spiegando di non avere ricevuto comunque ad oggi proposte di partnership.

Escluse operazioni di break-up delle attività del Gruppo: “Non mi sembra un’ipotesi” ha detto Tondato, ricordando quanto detto oggi dal Presidente Gilberto Benetton, ossia che “vendere è sempre un dispiacere“.