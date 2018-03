Autogrill su di giri all’indomani dei conti

(Teleborsa) – Avvio di giornata su di giri per Autogrill che mostra un rialzo del 3,34% scambiando a 11,14 euro per azione. A dare una spinta al titolo, i conti del 2017 che hanno mostrato ricavi consolidati in forte crescita.

Le implicazioni di breve periodo di Autogrill sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza a 11,41. Possibile una discesa fino al bottom 10,94. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target a 11,88.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)