Autogrill sigla accordo con Pret A Manger

(Teleborsa) – Autogrill ha siglato un accordo con Pret A Manger che vedrà il gruppo aprire punti vendita Pret nei principali aeroporti del Nord America e nel canale aeroportuale e ferroviario in Europa, incluse Olanda e Danimarca.

In base all’accordo, il Gruppo Autogrill gestirà le nuove aperture in Nord America attraverso la sua controllata HMSHost, mentre in Europa la gestione sarà affidata a HMSHost International. L’apertura dei primi due punti vendita è prevista nell’aeroporto di Copenhagen all’inizio del 2018, seguita poi da un altro punto vendita in Olanda.

“Questo accordo con Pret ci permette di portare in aeroporto e nelle stazioni ferroviarie uno dei brand di maggior successo al mondo. Ciò contribuirà ad arricchire il nostro portfolio di oltre 300 marchi con un’offerta unica nel suo genere”, ha commentato Ezio Balarini, Chief Marketing Officer Autogrill.