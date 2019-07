Autogrill, si aggiudica contratto da Aeroporto di Manchester

editato in: da

(Teleborsa) – Autogrill, attraverso la controllata HMSHost International, espande le sue attività nel Regno Unito con l’aggiudicazione di un contratto per la prossima apertura di 5 concept nel nuovo “super terminal” dell’Aeroporto di Manchester. La durata del contratto è tra i 5 e i 7 anni, per ricavi complessivi stimati in 84 milioni di euro.

Nell’ambito di questo nuovo piano di aperture previste dall’aeroporto, HMSHost International porta nel nuovo terminal marchi quali KFC, Wrapchic, Pot Kettle Black, Amber Alehouse e VIT, un mix che ha l’obiettivo di arricchire l’esperienza dei viaggiatori, con un riferimento anche alla vibrante cultura locale.