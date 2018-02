Autogrill, ricavi in aumento nel 2017

(Teleborsa) – Autogrill ha chiuso il 2017 con ricavi in aumento del 2,9%, a cambi costanti, rispetto al 2016 a 4,6 miliardi di euro. A fare da assist è la performance delle vendite like for like (+3,3%) e l’impatto positivo delle acquisizioni completate in Nord America nel corso del 2016.

Buona la performance registrata nel canale aeroportuale, dove i ricavi sono cresciuti del 4,8% nel periodo (+6,6% a cambi costanti), con il contributo di tutte le regioni. La crescita like for like nel canale è stata del 5%.

Nel canale autostradale i ricavi sono calati dell’1,4% (-1% a cambi costanti) principalmente per effetto della razionalizzazione della presenza in Europa; la performance like for like del canale risulta in crescita dell’1,1%.

Gli altri canali evidenziano una riduzione del 7% (-6,4% a cambi costanti) per effetto della cessione del business delle stazioni ferroviarie francesi, e per l’uscita da alcuni punti vendita nei centri commerciali negli Stati Uniti. La performance like for like del canale risulta in crescita dell’1,8%.