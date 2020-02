Autogrill ricavi 2019 in forte crescita con aeroporti e Nord America

editato in: da

(Teleborsa) – Autogrill ha annunciato i risultati preliminari dell’esercizio 2019, che chiude con ricavi consolidati per 4.997 milioni di euro, in aumento del 6,4% rispetto al 2018 a cambi correnti e del 3,5% a cambi costanti. La crescita like for like (a parità di perimetro) dei ricavi di attesta al 3,1%, trainata dal canale aeroportuale e dal buon andamento del mercato del Nord America. Quest’ultimo mercato conferma la forte crescita like for like trainata dal canale aeroportuale (+4,5%).

Nel segmento International, invece, la crescita dei ricavi è stata trainata principalmente dal contributo positivo delle nuove aperture nette e dalla crescita like for like positiva nel canale aeroportuale in Medio Oriente ed Asia, parzialmente compensato da un andamento più debole del traffico aeroportuale in Nord Europa e Olanda. In Europa, la crescita like for like positiva dei ricavi, in progressivo miglioramento nella seconda metà dell’anno soprattutto nel canale aeroportuale e sulle autostrade italiane, ha in parte compensato l’impatto negativo dell’ottimizzazione della presenza del Gruppo nella regione.

Guardando ai vari canali, nell’aeroportuale si registra una crescita dei ricavi del 12,3%, nel canale autostradale una diminuzione del 4,2% (-5,5% a cambi costanti) e sugli altri canali una crescita dei ricavi dell’8,2% (+7,5% a cambi costanti).

Per l’esercizio 2019, Autogrill attende un EBITDA underlying, escluso l’impatto del principio contabile IFRS 16, nell’intervallo 458-463 milioni ed un utile per azione (escluso impatto IFRS 16) di 0,91-0,92 euro.

Le azioni Autogrill oggi trattano in frazionale rialzo in Borsa, dove mantengono un guadagno dello 0,65%.

