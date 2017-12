Autogrill positiva in Borsa. Partito il progetto di riorganizzazione

(Teleborsa) – Buon avvio di ottava per Autogrill, che avanza sul listino milanese di quasi due punti percentuali.

Venerdì scorso, 15 dicembre, è stata data attuazione al progetto di riorganizzazione societaria approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill riunitosi lo scorso 9 novembre 2017.

Come noto, il progetto di riorganizzazione prevede il conferimento in natura da parte di Autogrill – con efficacia a far tempo dal 1° gennaio 2018 – di tre rami d’azienda a tre diverse società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è interamente detenuto da Autogrill e, precisamente, ad Autogrill Italia, Autogrill Advanced Business Service e GTA che, con efficacia dal 1° gennaio 2018 , si trasformeranno in società per azioni.

Venerdì l’Assemblea di ciascuna delle Conferitarie ha deliberato l’aumento del proprio capitale sociale a servizio del conferimento dei rami d’azienda attualmente di titolarità di Autogrill e la trasformazione in società per azioni e l’adozione di un nuovo statuto sociale.