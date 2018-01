Autogrill, partnership con Shake Shack per lo sviluppo in Nord America

(Teleborsa) – Autogrill ha firmato di una partnership tra la propria controllata HMSHost e Shake Shack per lo sviluppo di nuovi locali della catena newyorkese negli aeroporti e nelle autostrade del Nord America.

In base all’accordo appena firmato, HMSHost svilupperà e gestirà i nuovi ristoranti, il primo dei quali è già stato aperto con all’interno del Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Los Angeles.

“Con questa nuova partnership – ha commentato Gianmario Tondato Da Ruos, Chief Executive Officer del Gruppo Autogrill – il portafoglio di Autogrill si arricchisce di un altro importante brand, in forte ascesa e di grande impatto su un pubblico sempre più critico e consapevole. Il nostro Gruppo, grazie alla sua grande esperienza nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia, potrà dare un contributo fondamentale alla diffusione e, ci auguriamo, al successo di Shake Shack in tutto il Nord America”.