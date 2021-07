Autogrill migliora la guidance 2021 su Free Cash Flow e risultato netto

editato in: da

(Teleborsa) – Autogrill ha registrato ricavi pari a 938,3 milioni di euro nel primo semestre 2021 (1.096,5 milioni nel primo semestre 2020), un EBIT underlying negativo per 88,8 milioni di euro nel primo semestre 2021 (in recupero sui -297 nel primo semestre 2020) e un risultato netto pari a -148,3 milioni di euro (si confronta con i -271 milioni di euro dei primi sei mesi dell’anno scorso.

Il Free Cash Flow è stato negativo per 55,9 milioni di euro nel primo semestre 2021 (-397,2 milioni nel primo semestre 20203), la Posizione finanziaria netta – escluse le attività e passività per beni in leasing – pari a 567,2 milioni di euro (1.082,7 milioni al 31 dicembre 2020) e in linea con il livello pre-pandemia. La liquidità totale è stata pari a circa 1,3 miliardi di euro al 30 giugno 2021 (0,6 miliardi di euro al 31 dicembre 2020) grazie all’aumento di capitale e alle misure per preservare la liquidità implementate a livello di gruppo.

Il gruppo ha rivisto la guidance per l’intero 2021 (basandosi sull’assunzione che l’attuale livello di traffico si manterrà per la parte rimanente dell’anno). Il range dei ricavi per l’esercizio è stato affinato a 2,3-2,6 miliardi di euro (precedente stima di 2,3-2,7), il Free Cash Flow aumentato di 55 milioni di euro in un range tra circa -65 e circa -15 milioni di euro (la precedente guidance compresa tra -120 e -70 milioni) grazie ai progressi realizzati nella gestione operativa, in particolare nel secondo trimestre 2021. Il risultato netto è visto in rosso tra 220 e 160 milioni di euro contro il -300/-200 milioni della precedente stima.

